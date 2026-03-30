Половодье в Прикамье стартует раньше срока. Информацию об этом опубликовал ГИС-Центр ПГНИУ, передает корреспондент Накануне.RU.

К 30 марта приток воды в Камское водохранилище превысит 1000 кубометров в секунду, что даст формальный старт началу весеннего половодья 2026 г.

"Это значительно раньше нормы, но не рекордно рано, рекорд был отмечен в 2020 г., когда половодье вообще началось в середине марта", - говорится в сообщении.

Как минимум до 2 апреля сохраняется аномально теплая погода, с перспективами дневной температуры до +15…+17˚С 1-2 апреля. За это время снежный покров существенно деградирует. На участке от Перми до Иван-горы, в районе Кунгура и к югу (Кунгурская лесостепь), а также возможно в районе Кудымкара начнется сход снежного покрова.

Приток воды в реки возрастет, ожидается более ощутимый рост уровней воды, особенно на малых реках в районе Перми и в бассейне реки Сылвы. Но пока интенсивность подъемов будет не более 40-60 сантиметров в сутки, до выхода на пойму еще далеко. Так или иначе, это уже можно назвать полноценной первой волной половодья.

3 апреля по среднесрочным прогнозам возможен выход циклона с юга с существенными осадками в виде дождя. Если этот сценарий реализуется, возможна еще большая активизация развития весенних процессов на реках к середине первой декады апреля.