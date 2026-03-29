Снова "не та дверь?" Киркоров объяснил почему курил в аэропорту

Певец Филипп Киркоров вновь оказался в эпицентре скандала. Артист закурил в зале аэропорта в Барнауле. Кадры опубликовало сетевое издание "Толк".

По данным сообщества, кадры были сняты, когда Киркоров прилетел на выступление в "Титов Арену". Концерт в Барнауле состоялся 21 марта. УМВД на транспорте по факту инцидента проводит проверку. За курение в неположенных местах аэропорта грозит административный штраф по статье 6.24 КоАП РФ в размере от 500 до 1500 рублей.

112 сообщает, что певец оправдался за свой поступок.

"Вышел из самолета, как в тумане", - заявил он. По словам артиста, всему виной смена часовых поясов и постоянные перелеты.

"Не проконтролировал, что закурил прямо в здании аэропорта. Уже связались, чтобы оплатить штраф за курение в неположенном месте", - добавил Киркоров.

Напомним, в 2024 году Киркоров был вынужден извиняться и оправдываться за посещение скандальной "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой. Артист заявил, что "заглянул на пять минут". По его словам, он получил приглашение на вечеринку, но не знал о ее характере. "В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь", — добавил певец.