Умер ветеран-фронтовик, взявший в плен нацистского генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса

В Алма-Ате скончался ветеран Великой Отечественной войны - Василий Зинченко. Информация об этому опубликована в Официальном Telegram-канале Генерального Консульства Российской Федерации в Алма-Ате, передает корреспондент Накануне.RU.

Ему было 102 года. С началом боевых действий Василий Зинченко добровольцем вступил в ряды Красной Армии. Спустя некоторое время был направлен в школу разведчиков, сражался с врагом на различных фронтах Великой Отечественной войны, освобождал Украину, Белоруссию и Польшу, брал Берлин. Особое место в биографии Василий Зинченко занимает участие в Сталинградской битве, ведь именно там он оказался в группе солдат-разведчиков, взявших в плен немецкого генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса.

За проявленные мужество и героизм был награждён орденами Красной Звезды,Отечественной войны II степени, Славы III степени, а также медалями "За оборону Сталинграда" и "За победу над Германией".



Сотрудники Генконсульства запомнят Василия Зинченко как человека большой внутренней силы, редкой скромности, душевной теплоты и искренности, настоящего русского солдата, сохранившего глубокую привязанность к Родине. Приносим самые искренние соболезнования родным и близким Василия Ивановича в связи с этой тяжелой утратой.