В Махачкале из-за потопа эвакуировали 250 человек

В Махачкале эвакуировали 250 человек из подтопленных домов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Джамбулат Салавов, передает корреспондент Накануне.RU.

Из всех эвакуированных 250 человек - 57 человек, в том числе 16 детей, размещены в гостиничных комплексах и пунктах временного размещения. Остальные граждане остались у родственников. Дополнительно подготовлены резервные места: 69 гостиничных номеров общей вместимостью 149 человек, а также 46 мест в пункте временного размещения.

"В настоящее время всем пострадавшим оказывается всесторонняя помощь. Откачка воды из домов продолжается — эти работы ведутся специализированными службами в круглосуточном режиме. Ситуация находится на постоянном контроле администрации города Махачкалы", - заявил он.