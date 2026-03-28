Генштаб: Призывников не направят в зону СВО

Заместитель начальника ГОМУ Генштаба армии России вице-адмирал Владимир Цимлянский высказался о весенней призывной кампании. Он напомнил, что призыв идёт в течение всего календарного года, с 1 января по 31 декабря.

Весь год россиянам призывного возраста приходят повестки, они проходят медосмотр. Решение призывной комиссии действует год. Отправки к местам службы идут дважды в год – 1 апреля – 15 июля и 1 октября – 31 декабря. Если у гражданина появились основания для предоставления отсрочки от призыва, принятое решение подлежит отмене.

Мероприятия текущего призыва идут с помощью электронного реестра. В случае, если у будущего солдата есть право на отсрочку, её предоставляют без личной явки призывника в военкомат. Для оповещения призывников применяют электронные повестки.

Особенностью призыва является то, что теперь граждане, пребывавшие в добровольческих формированиях, предусмотренных Федеральным законом "Об обороне", и не менее шести месяцев участвовавшие в боевых действиях, а также те, кто прошёл военную службу в Донецкой и Луганской народных республиках, освобождаются от призыва на военную службу.

"Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции привлекаться не будут. Около трети призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где в течение четырёх месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. По окончании обучения, в соответствии с полученными навыками, они будут направлены в войска", - цитирует Цимлянского Минобороны России.