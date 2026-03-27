Столица Урала не место для нелегалов. МВД провело очередной рейд в сфере миграции

В Екатеринбурге сотрудники полиции провели очередную проверку соблюдения иностранными гражданами законов Российской Федерации. Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых, на этот раз профилактическое мероприятие прошло на территории многофункционального центра по адресу Кислородная 8.

"В рейде приняли участие представители подразделений по вопросам миграции, участковые уполномоченные, ППС, сыщики центра по противодействию экстремизму и коллеги из следственного управления СКР по Центральному военному округу. У граждан проверялось наличие документов, а у тех, кто получил российское гражданство, не забыли ли они встать на воинский учет. Многие иностранцы уверяли полицейских, что всё у них в порядке. Однако на деле оказалось наоборот. В общей сложности проверкам подверглись порядка 400 человек, из которых 85 были нарушителями миграционного законодательства нашей страны. В основном это уроженцы стран ближнего зарубежья. Всех "хулиганов" вежливо сопроводили в специально приготовленные автобусы и доставили в территориальный отдел полиции, а оттуда в городской Центр временного содержания иностранных граждан. В ближайшие дни судебные приставы проведут процедуру их выдворения за пределы РФ с последующим запретом въезда к нам на пять лет", - отметил полковник Горелых.

По его сведениям, также выявлено три гражданина, уклоняющихся от воинской обязанности.

"Рейдовые мероприятия по соблюдению миграционного законодательства свердловским гарнизоном будут продолжены и в дальнейшем. О том, что данная тема актуальна, говорят итоги работы ОВД области с начала текущего года. За неполных три месяца полиция уже выявила и выдворила на Среднем Урале свыше 900 нелегалов. Выписано штрафов на сумму более 2 миллионов рублей. Эти средства пополнят госбюджет", - резюмировал Валерий Горелых.