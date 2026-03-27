Летние шины подешевели на 7% из-за массового притока брендов из Китая

Стоимость летних покрышек для легковых машин в России, с января по март 2026 года, заметно снизилась. В среднем цена упала с 6,9 тысячи до 6,4 тысячи рублей за одну шину. Эксперты системы маркировки "Честный знак" связывают это с активностью китайских производителей. "Российская газета" сообщает, что на фоне низких цен продажи выросли на 41% в штуках, а общая выручка магазинов достигла 8,6 млрд рублей.

Представитель Союза автосервисов Илья Плисов подтвердил, что компании из КНР создали на рынке избыток предложения. В основном это малоизвестные марки бюджетного и среднего сегментов, такие как Triangle, RoadX, Antares и другие. Национальное агентство промышленной информации также зафиксировало падение цен. По их данным, шины эконом-класса стали дешевле на 8,5% по сравнению с прошлым годом.

Специалисты отмечают, что покупка китайской резины требует внимательности. Руководитель управления оценки предметов лизинга Кирилл Осипов ГК "Интерлизинг" указал на разное качество продукции из Поднебесной. Некоторые заводы выпускают шины, которые не уступают европейским маркам и обходят российские модели. Однако другие бренды плохо держат дорогу и показывают низкую управляемость в сложных условиях. Поэтому водителям стоит тщательно выбирать конкретную модель перед покупкой.

