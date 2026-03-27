Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Бюджет компенсирует нефтяникам 220 миллиардов рублей

Российские производители топлива по результатам марта могут рассчитывать на масштабные бюджетные перечисления в размере 220 млрд рублей. Данный прогноз представили аналитики "Петромаркета", опираясь на специфику работы демпферного механизма, сообщает Lenta.ru. Согласно расчетам, львиная доля средств - около 160 миллиардов - будет направлена на субсидирование продаж дизеля, в то время как бензиновый сектор получит 60 миллиардов. Итоговые цифры сформировались под влиянием глобальной конъюнктуры, стоимости логистики и текущих колебаний курса национальной валюты.

Действующая система демпфера выполняет роль финансового буфера, который защищает внутренний рынок от мировых потрясений. Если продавать горючее внутри России становится менее выгодно, чем отправлять его за рубеж, казна доплачивает компаниям разницу. В периоды же сверхвысокой доходности на местном рынке нефтяники, напротив, делятся прибылью с государством. Такая схема позволяет удерживать ценники на АЗС в предсказуемом диапазоне, предотвращая резкое подорожание бензина для рядовых потребителей.

Текущая динамика демонстрирует резкий разворот: еще в феврале демпферные значения были отрицательными, что обязывало бизнес платить в бюджет дополнительные налоги. Однако в марте ситуация перевернулась, и теперь государство должно выплачивать по 19 тысяч рублей за каждую тонну бензина и по 37 тысяч за тонну дизельного топлива. Главным фактором перемен стало обострение конфликта на Ближнем Востоке с участием США и Израиля, что парализовало перевозки через Ормузский пролив и создало мировой дефицит энергоресурсов.

Параллельно с ростом выплат правительство готовит новые ограничительные меры для отрасли. В конце марта вице-премьер Александр Новак проведет встречу с руководителями нефтяных предприятий, чтобы оценить достаточность ресурсов для внутреннего потребления. Эксперты предполагают, что итогом этого совещания станет введение жесткого моратория на вывоз бензина за границу сроком на один квартал. Подобный запрет поможет обеспечить стабильность поставок внутри страны на фоне высокой экспортной привлекательности топлива.

Теги: бюджет, нефтяник


