В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Отвечавших за расселение сирот в Нижний Сергах будут судить за хищение почти 83 млн рублей

Прокуратура направит в суд уголовное дело в отношении бывшего директора и заместителя директора ГКУ Свердловской области "Фонд жилищного строительства" и фактического руководителя и начальника производственно-технического отдела ООО "Жилые кварталы". Оба обвиняются в хищении свыше 82,9 млн рублей, выделенных на приобретение жилья для детей-сирот, а также в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, не позднее июля 2018 года обвиняемые создали организованную преступную группу, решив похитить бюджетные средства. Для этого они привлекли замдиректора Фонда и начальника производственно-технического отдела строительной компании. С июля 2018-го по март 2020 года ими и были похищены средства для покупки жилья детям-сиротам.

После того, как "Жилые кварталы" отстроили многоквартирный дом в Нижних Сергах, обвиняемые намеренно сильно завысили стоимость 1 кв.м. жилья. Когда были готовы обоснования цены, провели торги на право заключения государственных контрактов. Сделано это было таким образом, при котором ООО "Жилые кварталы" являлись единственным участником и, соответственно, победителем.

В дальнейшем Фондом был заключен 21 государственный контракт на приобретение 105 квартир в возведенном застройщиком многоквартирном доме на общую сумму свыше 176 млн рублей при их рыночной стоимости около 93 млн рублей, чем причинен ущерб бюджету Свердловской области в размере свыше 82,9 мл рублей.

При этом действия бывшего директора и заместителя директора Фонда повлияли на своевременное обеспечение жильем других лиц из категории сирот и оставшихся без попечения родителей.

Обоих обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, организованной группой, в особо крупном размере". Помимо этого, бывший директор и замдиректора учреждения обвиняются по ч. 3 ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия".

Уголовное дело в отношении замдиректора Фонда было выделено в отдельное производство в связи с заключением им досудебного соглашения о сотрудничестве.

Материалы дела будут направлены в Кировский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Теги: дети-сироты, расселение, квартира, хищение, прокуратура, суд


