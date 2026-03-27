В Екатеринбурге появится улица Николая Коляды

В Екатеринбурге появится улица в честь известного уральского драматурга Николая Коляды. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Решение было принято на заседании комиссии по топонимике, которое состоялось в пятницу, 27 марта. Именем Коляды будет названа улица в микрорайоне "Академический – 2" Чкаловского района.

Как отмечают в мэрии, рядом с ней расположены улицы, ранее названные в честь кинорежиссеров Ярополка Лапшина и Алексея Балабанова. Таким образом, целый участок улично-дорожной сети микрорайона будет посвящен деятелям культуры и искусства.

Уральского драматурга не стало 2 марта, он умер в реанимации. Сообщалось, что перед смертью ему якобы диагностировали пневмонию.

Поклонники "Коляда-Театра" выразили свои соболезнования в связи с уходом Николая Коляды. В театре заверили, что все заявленные в репертуаре спектакли состоятся по расписанию.