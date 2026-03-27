ЖКХ в телефоне: Минстрой запустил умных помощников в мессенджере Max

27 Марта 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Политика В России
Фото: Накануне.RU

ЖКХ в телефоне: Минстрой запустил умных помощников в мессенджере Max

Минстрой России внедрил в мессенджер Max новые сервисы для помощи жителям многоквартирных домов. Теперь цифровой ассистент в домовом чате вовремя напомнит владельцам квартир, что пора передать показания счетчиков или оплатить коммунальные услуги, сообщает РИА Новости.

С 1 апреля разработчики также открыли функцию подачи заявок: через специальный чат-бот жильцы могут отправить любой запрос напрямую в свою управляющую компанию. Чтобы начать пользоваться услугой, человеку нужно вступить в официальный чат своего дома в социальной сети и найти в списке участников нужного бота. В большинстве регионов страны этот сервис работает под названием "Госуслуги Дом", а москвичи увидят в списке "Электронный Дом". Жители могут попасть в такой чат по QR-коду с информационного стенда в подъезде или через приложение "Госуслуги Дом".

На сегодняшний день в национальном мессенджере уже работают 539 тысяч домовых чатов, где соседи общаются с представителями ЖКХ по всей России. К концу марта аудитория этих сервисов превысила 12 миллионов человек. Новая система упрощает решение бытовых проблем и делает работу коммунальных служб прозрачнее для горожан. Теперь пользователям не нужно звонить в диспетчерскую или искать бумажные квитанции, так как все важные уведомления приходят в привычный мессенджер.

Правительство рассчитывает, что цифровизация ЖКХ поможет быстрее устранять поломки и наладить прямой диалог между собственниками жилья и управленцами. 

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил главе Минстроя Иреку Файзуллину ввести систему кэшбэка за своевременную оплату ЖКХ, чтобы сократить огромные долги населения за тепло и воду. Согласно инициативе, граждане, которые в течение года вносили платежи без задержек, смогут получить возврат до 10% от общей суммы расходов за 12 месяцев. 

 

Теги: жкх, платежи, max


