ЖКХ в телефоне: Минстрой запустил умных помощников в мессенджере Max

Минстрой России внедрил в мессенджер Max новые сервисы для помощи жителям многоквартирных домов. Теперь цифровой ассистент в домовом чате вовремя напомнит владельцам квартир, что пора передать показания счетчиков или оплатить коммунальные услуги, сообщает РИА Новости.

С 1 апреля разработчики также открыли функцию подачи заявок: через специальный чат-бот жильцы могут отправить любой запрос напрямую в свою управляющую компанию. Чтобы начать пользоваться услугой, человеку нужно вступить в официальный чат своего дома в социальной сети и найти в списке участников нужного бота. В большинстве регионов страны этот сервис работает под названием "Госуслуги Дом", а москвичи увидят в списке "Электронный Дом". Жители могут попасть в такой чат по QR-коду с информационного стенда в подъезде или через приложение "Госуслуги Дом".

На сегодняшний день в национальном мессенджере уже работают 539 тысяч домовых чатов, где соседи общаются с представителями ЖКХ по всей России. К концу марта аудитория этих сервисов превысила 12 миллионов человек. Новая система упрощает решение бытовых проблем и делает работу коммунальных служб прозрачнее для горожан. Теперь пользователям не нужно звонить в диспетчерскую или искать бумажные квитанции, так как все важные уведомления приходят в привычный мессенджер.

Правительство рассчитывает, что цифровизация ЖКХ поможет быстрее устранять поломки и наладить прямой диалог между собственниками жилья и управленцами.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил главе Минстроя Иреку Файзуллину ввести систему кэшбэка за своевременную оплату ЖКХ, чтобы сократить огромные долги населения за тепло и воду. Согласно инициативе, граждане, которые в течение года вносили платежи без задержек, смогут получить возврат до 10% от общей суммы расходов за 12 месяцев.