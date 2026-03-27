В Москве самокаты гоняют на скорости 60 км/ч - журналистка

В Москве электросамокаты и другие подобные транспортные средства гоняют по тротуарам с сумасшедшей скоростью, а власти до сих пор не могут ничего поделать. Этим возмущена журналистка Анна Шафран, которая рассказала свой случай.

"Иду вчера по тротуару, мимо несется персонаж на моноколесе со скоростью около 60 км/ч, почти как машина рядом. Сколько можно это терпеть? Не так давно коллега в результате такого ДТП получил разрыв селезенки", - написала она.

Очень часто самокатчики сбивают людей и даже не останавливаются. В ряде стран с этим борются и уже ввели ограничения. Но в России по-прежнему "бабло побеждает зло", считает Шафран. Не исключено, что только после гибели родственника какого-нибудь высокопоставленного чиновника на улицах будет наведен порядок.

На днях глава СПЧ Валерий Фадеев направил в Минтранс РФ предложения СПЧ по вопросу ограничений для электросамокатов и электровелосипедов. Президент РФ Владимир Путин саму идею поддерживает.

В 2025 году в России произошло более 3 тысяч аварий с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). В этих ДТП погибли 68 человек, более 3 тысяч получили травмы разной степени тяжести. Хотя аварийность впервые снизилась, число жертв растет. Ограничения вводятся для арендуемых СИМ, а вот частных почти не касаются. Поэтому все чаще звучат предложения регистрировать и их, чтобы полнее контролировать движение СИМ.