В Петербурге ищут "баланс безопасности и комфорта" при работе сотовой связи и такси в дни ПМЭФ

В Санкт-Петербурге продолжается подготовка к международному экономическому форуму. Вице-губернатор Валерий Москаленко высказался о работе в части связи на мероприятии.

"Отрабатываем с федеральными структурами вопросы качества связи и работы сервисов такси в дни Форума. На эти вопросы обращают внимание горожане. В связке с федеральными структурами работаем над тем, чтобы обеспечить оптимальный баланс между безопасностью и комфортом", - написал Москаленко на своей странице "ВКонтакте".

Петербургский международный экономической форум состоится 3-6 июня 2026 г. В последнее время в городе вводят различные ограничения из-за атак БПЛА.