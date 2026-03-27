27 Марта 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Накануне.RU

Россия отправила в Иран 313 тонн медикаментов

Сотрудники МЧС России доставили вторую крупную партию гуманитарной помощи в Иран. Спасатели привезли 313 тонн лекарственных препаратов в город Астара на грузовом поезде и передали их представителям местного правительства. Эту операцию ведомство провело по прямому указанию президента Владимира Путина. Ранее министерство уже переправило в республику 13 тонн медикаментов с помощью самолета Ил-76, который летел через воздушное пространство Азербайджана, пишет ТАСС.

Кроме доставки грузов, российские специалисты помогли своим соотечественникам покинуть опасные районы. Люди, которые решили уехать из зоны боевых действий в Иране, успешно выехали из страны через территорию Азербайджана. Сейчас иранские власти уже принимают новые поставки, чтобы распределить лекарства по больницам и аптекам.

Москва продолжает поддерживать соседнее государство, используя для этого как авиацию, так и железную дорогу. Все этапы гуманитарной миссии прошли под контролем ведомства, а логистические службы обеспечили быструю транспортировку жизненно важных товаров через границы. На данный момент российская сторона полностью выполнила план по передаче этой партии медикаментов.

Ранее Дональд Трамп заявил, что военная операция в Иране идет с опережением графика: вместо запланированных полутора месяцев США уничтожили иранский флот из 154 кораблей всего за неделю. На 26-й день конфликта Белый дом уже говорит о признании Тегераном своего поражения, хотя иранские власти в ответ ужесточили правила прохода через Ормузский пролив и пригрозили ударами по энергетике союзников США. 

 

Теги: Иран, Азербайджан, помощь


