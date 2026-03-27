27 Марта 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: ТАСС / Петр Сивков

Похороны Денисенко проигнорировали все поместные церкви

Похороны многолетнего лидера украинских раскольников Михаила Денисенко проигнорировали все поместные церкви. На это обратил внимание митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.
Он подчеркивает, что не прибыл представитель даже Фанара, где в 2018 с Денисенко "сняли анафему" (в православии такое невозможно иной церковью), хотя резиденция экзарха Фанара находится рядом с местом погребения.

"Где же были представители тех Поместных Церквей, которые якобы признали структуру Думенко? Что это, "информационная гигиена"? Если вы так радеете за единство и признание, то где ваш вопрос: почему те, кто поддержал структуру Думенко, побрезговали проводить ее основателя в последний путь?"- вопрошает иерарх.

Он считает, что это стало наглядным свидетельством равнодушия и к личности покойного, и к самой организации раскольников. Кода какие-то фигуры перестают быть нужны, их "забывают". Денисенко, стоявший у истоков раскола, оказался не нужен Фанару даже для формального прощания.

К слову, Денисенко, вопреки завещанию, отпевали враги из "единой украинской церкви", а не люди из его "патриархата".

Ранее 23.03.2026 15:02 Мск На Украине появился новый "киевский патриарх"
Ранее 23.03.2026 10:01 Мск Надругались над телом? В Киеве похоронили многолетнего лидера церковного раскола
Ранее 20.03.2026 14:00 Мск Умер глава "киевского патриархата" Филарет (Денисенко)

