Жертвы Эпштейна захотели судиться с Минюстом США

В США группа жертв финансиста Джеффри Эпштейна подала иск к министерству юстиции страны. Речь в иске идёт о разглашении персональных данных.

Истцы считают, что при публикации файлов по делу Эпштейна министерство сознательно отдало приоритет быстрому и масштабному раскрытию информации, а не защите частной жизни пострадавших. В иске утверждается, что минюст "раскрыл личности примерно ста жертв осужденного сексуального преступника, опубликовав и раскрыв миру их личные данные", приводит РБК данные NBC News.

Дело Эпштейна расследуют с середины нулевых, но по-настоящему серьёзным оно стало лишь в 2019-м, когда бизнесмена арестовали, ему предъявили ряд обвинений, в том числе его обвиняли в торговле детьми с целью их сексуальной эксплуатации. В том же году Эпштейна нашли повешенным в камере следственного изолятора при странных обстоятельствах.

Недавно министерство юстиции США передало в Конгресс список "политически значимых лиц", фигурирующих в так называемых файлах Эпштейна – материалах уголовного дела финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. Ведомство продолжает публиковать новые порции документов, в которых появляются все новые и новые имена знаменитостей из мира политики и шоу-бизнеса. Сообщается, что в списке - 305 имён.