Пляжи Анапы могут открыть к лету

Власти России рассчитывают, что пляжи Анапы смогут принять отдыхающих уже 1 июня.

"Более 90% мазута убрано, вода пригодна для использования. И я думаю, что всё будет по плану, и мы откроем пляжи к 1 июня текущего года для наших граждан", - приводит ТАСС слова вице-премьера Виталия Савельева.

В начале февраля сообщалось, что Роспотребнадзор пока не готов открыть пляжи Анапы и Темрюка. Сенаторы от Краснодарского края высказали опасения по поводу предстоящего курортного сезона, они обратили внимание на падение туристического потока в разы в загрязненном регионе.

Позже губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев попросил федеральное правительство рассмотреть вопрос об открытии нескольких пляжей Анапы, ранее закрытых из-за разлива нефтепродуктов. Речь шла о восьми галечных пляжных территориях от села Большой Утриш до микрорайона "Высокий берег". Глава региона отметил, что за последние шесть месяцев на данных участках новые выбросы мазута не появлялись, а показатели морской воды полностью соответствуют санитарным требованиям.