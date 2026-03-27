27 Марта 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Экономика Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

ВТБ Мои Инвестиции определили характеристики уральского инвестора

ВТБ проанализировал предпочтения инвесторов Уральского федерального округа. Уральский инвестор – осторожный, диверсифицированный и ориентированный на сохранение капитала, следует из исследования, проведенного для Инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Екатеринбург».

За 2025 год число клиентов ВТБ Мои Инвестиции в УрФО выросло на 16% – до 345 тысяч инвесторов. Почти треть проживает в Свердловской области – за год число клиентов там увеличилось на 13% и достигло 98 тысяч человек.

Основу вложений уральских инвесторов составляют облигации – на них приходится 44% портфеля. Акции и биржевые фонды занимают примерно равные доли – по 26%, остальное приходится на денежные средства и драгоценные металлы.

Среди облигаций наибольшей популярностью пользуются долгосрочные государственные выпуски. На рынке акций уральские инвесторы чаще всего выбирают бумаги Сбербанка (17% среднего портфеля), Газпрома (12%), Лукойла и ВТБ (по 7%), а также Аэрофлота (4%).

В сегменте биржевых фондов абсолютным лидером остается фонд «Ликвидность» – он занимает 80% в портфелях, где присутствуют ETF. На втором месте – ЗПИФ «ВИМ Недвижимость» и фонд «Золото.Биржевой» (по 4%).

«Число наших клиентов в Свердловской области, которые регулярно совершают сделки, за последний год выросло на треть. Большинство из них инвестируют, чтобы сохранить капитал, поэтому высоким спросом в регионе пользуются более консервативные инструменты. Значительный интерес наблюдаем к автоматизированным стратегиям в рамках сервиса «Интеллект». Больше половины пользователей выбирают сбалансированную стратегию «Вечный портфель», устойчивую в любых рыночных условиях», – отметил начальник управления инвестиционного консультирования ВТБ Дмитрий Мельников.

Уральские инвесторы стремятся распределять вложения: жители Свердловской области держат в среднем по 6 инструментов в портфеле, уральцы в целом – по 4. Каждый третий клиент брокера ВТБ в регионе имеет индивидуальный инвестиционный счет – более 37 тысяч инвесторов из Свердловской области. Самым популярным активом на ИИС также стал фонд «Ликвидность» (11%). На квалифицированных инвесторов приходится 85% всех активов под управлением ВТБ Мои Инвестиции в регионе.

