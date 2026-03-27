В Екатеринбурге задержали медсестру, "работавшую" на мошенников

В Екатеринбурге силовики задержали медсестру, которая стала "курьером" у телефонных мошенников.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, ранее в полицию обратился житель уральской столицы, у которого аферисты похитили более 1 млн рублей. Потерпевший по указанию лжесиловиков снял деньги со своего счета и передал их незнакомке на улице Таганской.

Очень скоро настоящие полицейские задержали "курьершу": ей оказалась 25-летняя девушка, работавшая медсестрой в частной клинике. Она призналась оперативникам, что размещала на одном из сайтов объявление о поиске дополнительной работы, так как в одиночку воспитывает 1,5-годовалого ребенка и основного дохода ей не хватает.

Вскоре с ней связались якобы представители фирмы, которой требовался курьер. В обязанности входило забирать деньги и документы по определенным адресам и переводить через криптообменник на указанные счета. За один рабочий день девушке обещали 5 тысяч рублей плюс процент от перечисленной суммы.

По словам медсестры, она не менее шести раз забирала деньги у пожилых уральцев. 25 марта после очередной транзакции ее задержали. Сама она утверждала, что была уверена в законности своей "работы".

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Теперь, помимо собственных долгов, задержанной предстоит возместить ущерб людям, ставшим жертвами мошенников с ее участием.

Полиция вновь призывает екатеринбуржцев быть бдительными при выборе работы, предлагаемой через интернет.

"Любые "вакансии", связанные с перевозкой денежных средств и ценностей, а также доставкой подозрительных предметов, могут привести к участию в тяжком преступлении", - отмечают в МВД.

Теги: мошенники, медсестра, курьер, полиция, Екатеринбург


