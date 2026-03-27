Десятки самолетов не могут вылететь из Санкт-Петербурга

Спецслужбы ввели ограничения на полеты в петербургском аэропорту Пулково вечером 26 марта из-за возможного появления в небе дронов. В результате этого решения авиаторы со вчерашнего дня не могут отправить вовремя более 60 самолетов, а еще 29 рейсов компании и вовсе вычеркнули из расписания. Проблемы коснулись и тех, кто летит в Северную столицу: сейчас 40 бортов задерживаются в пути, а 31 рейс перевозчики полностью отменили.

Всего сбой затронул более 90 вылетов, что создало огромные очереди у стоек регистрации и в залах ожидания. Руководство воздушной гавани временно запретило самолетам взлетать и приземляться сразу после получения сигнала об опасности.

Сейчас онлайн-табло аэропорта показывает массовые изменения в графике, пока службы безопасности пытаются восстановить привычный режим работы. Пассажирам приходится часами ждать новой информации о своих рейсах, так как угроза БПЛА заставила диспетчеров полностью остановить движение в небе над городом.

Ранее сообщалось, чо аэропорт Кольцово отменил два рейса в Санкт-Петербург - вечерний вылет компании "Россия" и утренний борт SmartAvia - из-за массовой атаки беспилотников в Ленинградской области. Ограничения ввели после того, как системы ПВО уничтожили над регионом более 50 дронов.