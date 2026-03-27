Республиканцы проигрывают выборы в конгресс - опрос

Демократы получают большое преимущество на выборах в конгресс в ноябре этого года. По опросу Quinnipiac, преимущество демократов уже стало подавляющим - 51% против 40% у республиканцев. Для США, где все решают считанные проценты, это огромный разрыв.

Как пишет политолог-американист Малек Дудаков, с таким рейтингом демократы имеют шансы выиграть даже в республиканских округах. Так, среди латиноамериканцев уровень поддержки президента США Дональда Трампа упал с 48% в декабре до 28% в марте. А если Трамп начнет воздушно-десантную операцию против Ирана, то разгромное поражение республиканцев обеспечено. Преимущество демократов не только в большинстве колеблющихся штатах, они имеют шансы выиграть выборы в сенат даже в исконно республиканских Техасе и Аляске.

Около 70% американцев выступают против войны с Ираном: почти 100% сторонников демократов и около трети республиканцев. Демократы имеют все шансы взять под контроль обе палаты конгресса и превратить Трампа в хромую утку. Сейчас обе палаты контролируют республиканцы.

"Республиканские политтехнологи уже начали прятать Трампа даже от своего электората. Впервые за 11 лет тот не посетит форум CPAC - традиционную сходку американских правых. Там раскол между реалистами и ястребами на фоне войны с Ираном проявится во всей красе", - отмечает Дудаков.