Никонов: Диалог с конгрессменами был хороший, гораздо лучше, чем я ожидал

27 Марта 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Фото: Накануне.ru

Никонов: Диалог с конгрессменами был хороший, гораздо лучше, чем я ожидал

Делегация Госдумы подвела первые итоги визита в США. Своим мнением поделился первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.

"Диалог был хороший, гораздо лучше, чем я ожидал. Повестку дня мы позитивную постарались набросать, достаточно большую. Мне представляется, пока что всё идет гораздо лучше, чем я ожидал", - приводит ТАСС слова Никонова, сказанные журналистам.

По словам политика, отношения между Москвой и Вашингтоном, вероятно, сейчас находятся в самой низкой точке за всю историю. Поэтому возобновление диалога между законодателями двух стран после долго перерыва имеет историческое значение.

"Последний раз мы в Государственной думе видели американцев, это была неофициальная делегация, в 2017 г. Какая-то полуофициальная наша делегация здесь (в США) была в 2014 г., а официальная – в 2004 г. Поэтому в последние годы вообще не было никаких контактов", - цитирует издание Никонова.

Депутат Госдумы полагает, что Россия готова в качестве ответной меры сделать исключение из санкционного режима для некоторых американских законодателей. По его словам, визит депутатов Госдумы в США стал возможен в том числе благодаря тому, что американские законодатели добились снятия санкционных запретов для членов российской делегации.

"Мы со своей стороны тоже готовы исключать из санкционных списков тех американских конгрессменов, которые находятся в этих списках", - заявил Никонов, по словам которого ответный визит членов Конгресса США в Россию ожидается до июля.

Теги: Вячеслав Никонов, Михаил делягин, депутат, конгрессмен, визит


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 25.03.2026 08:00 Мск Внук Молотова уедет из России

