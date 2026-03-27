Никонов: Диалог с конгрессменами был хороший, гораздо лучше, чем я ожидал

Делегация Госдумы подвела первые итоги визита в США. Своим мнением поделился первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.

"Диалог был хороший, гораздо лучше, чем я ожидал. Повестку дня мы позитивную постарались набросать, достаточно большую. Мне представляется, пока что всё идет гораздо лучше, чем я ожидал", - приводит ТАСС слова Никонова, сказанные журналистам.

По словам политика, отношения между Москвой и Вашингтоном, вероятно, сейчас находятся в самой низкой точке за всю историю. Поэтому возобновление диалога между законодателями двух стран после долго перерыва имеет историческое значение.

"Последний раз мы в Государственной думе видели американцев, это была неофициальная делегация, в 2017 г. Какая-то полуофициальная наша делегация здесь (в США) была в 2014 г., а официальная – в 2004 г. Поэтому в последние годы вообще не было никаких контактов", - цитирует издание Никонова.

Депутат Госдумы полагает, что Россия готова в качестве ответной меры сделать исключение из санкционного режима для некоторых американских законодателей. По его словам, визит депутатов Госдумы в США стал возможен в том числе благодаря тому, что американские законодатели добились снятия санкционных запретов для членов российской делегации.

"Мы со своей стороны тоже готовы исключать из санкционных списков тех американских конгрессменов, которые находятся в этих списках", - заявил Никонов, по словам которого ответный визит членов Конгресса США в Россию ожидается до июля.