В аэропорту Екатеринбурга перехватили старинный самовар, который пытались вывезти из России

27 Марта 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Общество Свердловская область Челябинская область В России В бывшем СССР
Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

В аэропорту Екатеринбурга перехватили старинный самовар, который пытались вывезти из России

В екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники не позволили вывезти из России культурную ценность – старинный самовар. Антиквариат удалось вовремя перехватить.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, в "зеленом" коридоре инспекторы остановили мужчину, летевшего в Баку. Среди его личных вещей был обнаружен старинный самовар. Сам пассажир пояснил, что это семейная ценность, которую передавали из поколения в поколение. Однако в последнее время самовар лежал у дяди в гараже в Челябинске, пока он не подарил его племяннику, а теперь везет на родину, чтобы пить чай.

Старинный самовар, изъятый в аэропорту Кольцово(2026)|Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Как установили эксперты, латунный самовар создан более 100 лет назад и является культурной ценностью. Его произвели на фабриках купцов братьев Шемариных, поставщиков "Двора Его Императорского Величества Шаха персидского".

Весь самовар буквально уставлен клеймами. Некоторые из них еще можно прочитать: "франко-рус. выставка 1899 года С. Петербург", "за трудъ и успехъ", "Николай II имп. Самодер. Росс".

Сейчас таможенники решают вопрос о возбуждении административных дел. Речь идет о недекларировании товаров и несоблюдении установленных ограничений.

Напомним, в прошлом году кольцовские таможенники остановили туристку, пытавшуюся провезти из Екатеринбурга в Бангкок почти 23 кг незадекларированных изделий из уральских самоцветов.

Теги: самовар, таможня, аэропорт, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети