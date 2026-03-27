В аэропорту Екатеринбурга перехватили старинный самовар, который пытались вывезти из России

В екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники не позволили вывезти из России культурную ценность – старинный самовар. Антиквариат удалось вовремя перехватить.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, в "зеленом" коридоре инспекторы остановили мужчину, летевшего в Баку. Среди его личных вещей был обнаружен старинный самовар. Сам пассажир пояснил, что это семейная ценность, которую передавали из поколения в поколение. Однако в последнее время самовар лежал у дяди в гараже в Челябинске, пока он не подарил его племяннику, а теперь везет на родину, чтобы пить чай.

Как установили эксперты, латунный самовар создан более 100 лет назад и является культурной ценностью. Его произвели на фабриках купцов братьев Шемариных, поставщиков "Двора Его Императорского Величества Шаха персидского".

Весь самовар буквально уставлен клеймами. Некоторые из них еще можно прочитать: "франко-рус. выставка 1899 года С. Петербург", "за трудъ и успехъ", "Николай II имп. Самодер. Росс".

Сейчас таможенники решают вопрос о возбуждении административных дел. Речь идет о недекларировании товаров и несоблюдении установленных ограничений.

Напомним, в прошлом году кольцовские таможенники остановили туристку, пытавшуюся провезти из Екатеринбурга в Бангкок почти 23 кг незадекларированных изделий из уральских самоцветов.