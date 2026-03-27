"АвтоВАЗ" введёт платную подписку на Lada Vesta

В России вскоре введут платную подписку на Lada Vesta.

"Это будет весной текущего года. Подписка первоначально будет на автомобиль Vesta, программа будет стоить порядка 40 тыс. рублей в месяц", - сказал в кулуарах съезда РСПП глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов в ответ на вопрос РИА Новости.

На прошлой неделе СМИ со ссылкой на публикацию автоэксперта Артема Самородова, посетившего дилерскую конференцию "АвтоВАЗа", сообщали о том, что концерн разработал альтернативный вариант покупки автомобилей — платную подписку на машины. Предположительно, речь идет о договоре на 12 месяцев, по которому авто смогут управлять до трех водителей.

Максимальный пробег за этот год составит 33 тысячи километров. Подписка включает ОСАГО и КАСКО, техобслуживание и сезонную смену шин.