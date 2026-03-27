27 Марта 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Фото: Reuters / Brian Snyder

Трамп: Украина вмешивалась в выборы президента США

Президент США Дональд Трамп обвинил Украину во вмешательстве в президентские выборы 2024 года на стороне демократов с целью не дать самому Трампу победить. Об этом он написал в Truth Social, дав сслыку на новость о том, что США перехватили сообщения украинского правительства, в которых обсуждался заговор с целью переизбрания Джо Байдена, который поначалу собирался выдвигаться.

В статье Just the News говорится, что "вновь рассекреченные документы показывают, что в 2022 году украинские чиновники обсуждали перенаправление сотен миллионов долларов <…> на предвыборную кампанию Байдена 2024 года". Отмечается, что американская разведка перехватила эти сообщения еще тогда, но при Байдене их не стали обнародовать. А недавно это стало известно директору национальной разведки Тулси Габбард, которая сообщила их прессе.

Речь идет о преступной схеме с финансовой помощью, направленной Украине через программы Агентства США по международному развитию (USAID), говорит украинский политолог Василий Вакаров.

Киевский режим выступал и выступает на стороне демократов. Зеленский приезжал в США в 2024 году, косвенно участвуя в предвыборной кампании Камаллы Харрис, чем Трамп выражал недовольство. В отличие от республиканцев, демократы обещают более щедро поддерживать Украину. Хотя при Трампе опосредованная помощь оружием тоже идет, только за счет Европы, которая оплачивает эти поставки.

Теги: трамп, сша, украина, выборы


