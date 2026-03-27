Нападающий "Салавата Юлаева" Кузнецов дисквалифицирован на матч с "Автомобилистом"

27 Марта 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Спорт Свердловская область В России
Фото: Накануне.RU

Нападающий "Салавата Юлаева" Кузнецов дисквалифицирован на матч с "Автомобилистом"

Нападающий уфимского "Салавата Юлаева" Евгений Кузнецов дисквалифицирован на один матч плей-офф Кубка Гагарина. Он не сыграет в сегодняшней встрече с екатеринбургским "Автомобилистом".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги, спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод прошлого матча между этими командами в Екатеринбурге. Инцидент произошел уже после игры. На основании представленных материалов принято решение о наказании Евгения Кузнецова.

Как пояснили в КХЛ, игрок использовал непристойный, нецензурный или оскорбительный жест по отношению к судье или любому лицу. За это Кузнецов дисквалифицирован на один матч и подвергнут денежному штрафу.

Таким образом, нападающий не сыграет в третьем матче с "Автомобилистом", который состоится сегодня вечером в Уфе. Напомним, что пока счет в серии до четырех побед равный – команды по разу выиграли друг у друга в Екатеринбурге.

Теги: Автомобилист, Салават Юлаев, дисквалификация, Кузнецов, КХЛ


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 26.03.2026 08:07 Мск "Автомобилист" уступил "Салавату" во втором матче плей-офф Кубка Гагарина
Ранее 24.03.2026 07:46 Мск "Автомобилист" начал борьбу за Кубок Гагарина с уверенной победы над "Салаватом Юлаевым"
Ранее 21.03.2026 12:45 Мск Хоккейный город: Екатеринбург преобразится к плей-офф Кубка Гагарина
Ранее 19.03.2026 08:08 Мск "Автомобилист" сыграет с "Салаватом Юлаевым" в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина
Ранее 07.03.2026 18:30 Мск ХК "Автомобилист" начнет плей-офф Кубка Гагарина в Екатеринбурге
Ранее 23.02.2026 09:37 Мск ХК "Автомобилист" оформил выход в плей-офф Кубка Гагарина
Ранее 20.02.2026 08:33 Мск "Автомобилист" может оформить выход в плей-офф Кубка Гагарина: два условия

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети