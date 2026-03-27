Нападающий "Салавата Юлаева" Кузнецов дисквалифицирован на матч с "Автомобилистом"

Нападающий уфимского "Салавата Юлаева" Евгений Кузнецов дисквалифицирован на один матч плей-офф Кубка Гагарина. Он не сыграет в сегодняшней встрече с екатеринбургским "Автомобилистом".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги, спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод прошлого матча между этими командами в Екатеринбурге. Инцидент произошел уже после игры. На основании представленных материалов принято решение о наказании Евгения Кузнецова.

Как пояснили в КХЛ, игрок использовал непристойный, нецензурный или оскорбительный жест по отношению к судье или любому лицу. За это Кузнецов дисквалифицирован на один матч и подвергнут денежному штрафу.

Таким образом, нападающий не сыграет в третьем матче с "Автомобилистом", который состоится сегодня вечером в Уфе. Напомним, что пока счет в серии до четырех побед равный – команды по разу выиграли друг у друга в Екатеринбурге.