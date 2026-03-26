Канада внесла 100 судов в антироссийский санкционный список

Канада внесла 100 судов в санкционный список против России. Об этом сообщает канадское МИД.

"Чтобы еще больше укрепить наши меры по противостоянию уклонения России от санкций, Канада внесла еще 100 судов в свой санкционный список", - сообщается на сайте канадского правительства.

Западное давление на Россию достигло исторического максимума. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании привел свежие цифры: против страны действуют уже 31 507 различных ограничений. Спикер подчеркнул, что мировая практика еще не знала такого количества санкций.