В Перми будут судить мужчину, который попытался сжечь собутыльника

Перед судом предстанет пермяк, обвиняемый в покушении на убийство знакомого путем поджога, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

В новогоднюю ночь между потерпевшим и 40-летним жителем Перми во время распития алкоголя произошла ссора, в ходе которой обвиняемый облил потерпевшего легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.

Потушить возгорание помогли соседи. Мужчине, получившему сильные ожоги тела, лица, конечностей, удалось выжить благодаря вовремя оказанной медицинской помощи.

Прокурор утвердил обвинительное заключение и направил уголовное дело в Мотовилихинский районный суд Перми для рассмотрения по существу.