Объем выданной в Пермском крае IT-ипотеки превысил 12 миллиардов

Объем выданной в Пермском крае IT-ипотеки превысил 12 млрд руб., сообщает РБК Пермь со ссылкой на данные Мининформразвития и связи Пермского края.

С начала действия программы IT-ипотеки в Пермском крае оформили 1 913 ипотечных кредитов на общую сумму 12,472 млрд руб.

Основной объем выдач пришелся на 2023 и 2024 годы. В 2023 году в Прикамье выдано 768 льготных кредитов на 4,78 млрд руб., в 2024 году — 618 кредитов на 4,133 млрд руб. В 2025 году выдали 341 кредит на 2,356 млрд руб.

С начала 2026 года жители региона оформили 62 кредита на общую сумму 419 млн руб. В январе выдали 34 кредита на 221 млн руб., в феврале — 21 кредит на 147 млн руб., в марте — 7 кредитов на 51 млн руб.