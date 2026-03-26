"От охлаждения — к развитию. Что и когда делать?": опубликована расширенная программа МЭФ-2026

7 и 8 апреля 2026 года пройдет одно из самых важных экономических событий года — юбилейный X Московский экономический форум, с ключевой темой "От охлаждения — к развитию. Что и когда делать?". Председатель форума – известный промышленник, совладелец комбайнового завода Ростсельмаш Константин Бабкин.

Московский экономический форум проводится 10 лет и предлагает альтернативную стратегию экономической политики, делая ставку на производство и развитие АПК. За годы его существования в Форуме приняли участие свыше 25 000 участников из 155 стран мира. Каждый год экономисты, бизнесмены и ученые со всего света – приверженцы антиглобалистских взглядов – обсуждают на Форуме лучшие стратегии развития России.

В 2026 году ключевыми событиями форума станут три пленарные сессии: "От охлаждения к развитию. Что и когда делать?", "Как освободить созидательную энергию народа? Социальная сфера и экономика будущего" и "Россия и мир после трансформации. Новые стратегии".

На площадке мероприятия выступят академик РАН Сергей Глазьев, член Комитета ГД РФ по бюджету и налогам Оксана Дмитриева, председатель комитета ГД ФС РФ по промышленности и торговле Владимир Гутенев, академик РАН Роберт Нигматулин, председатель комитета ГД ФС РФ по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, первый заместитель председателя Комитета ГД ФС РФ по науке и высшему образованию Олег Смолин, художественный руководитель Нового театра Эдуард Бояков, заслуженная артистка России, актриса кино и театра, телеведущая Мария Шукшина, российский киноактёр, кинорежиссёр сериала "Ландыш" Александр Карпиловский, российский политолог, востоковед-иранист Каринэ Геворгян, журналист, телеведущий Сергей Мардан, директор ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павел Грудинин, ведущий российский специалист по прогностике Сергей Переслегин, евроспикер парламента Британии Джордж Галлоуэй, немецкий политолог Хауке Ритц и др.

Также ожидается большое число иностранных делегаций. Они обсудят на форуме международную повестку. В том числе спикерами станут ученые, бизнесмены, общественники из Индии, Германии, Бразилии, Египта, Ирана и других стран.

В рамках МЭФ будет обсуждаться большой блок вопросов, связанных с экономическим развитием — промышленностью, сельским хозяйством, развитием спроса российской продукции. Кроме того, среди других экономических тематик механизмы поддержки бизнеса, проблемы роста цен, инструменты финансирования технологической трансформации производственных предприятий, повышение привлекательности российского экспорта.

Не меньшее внимание будет уделено социальной сфере. Эксперты обсудят вопросы социальной справедливости, неравенства в распределении доходов, социальных лифтов. Также будут затронуты вопросы миграционной политики, демографии, расселения мегаполисов, развития сельских территорий и космической отрасли. Отдельное внимание уделят границам применения искусственного интеллекта и выбору между миграционной моделью и углублённой экономической интеграцией.

Еще один важный блок вопросов будет касаться международного сотрудничества. Здесь ключевыми станут темы двойных стандартов, особого цивилизационного пути России, расширения межгосударственного объединения БРИКС, геостратегических интересов нашей страны на Ближнем Востоке. Подробно будут рассмотрены перспективы построения общего будущего в ЕАЭС, в том числе вопросы совместного промышленного развития и кооперации, обучения кадров, создания евразийских транспортных коридоров и реализации крупных инвестиционных проектов.

На юбилейном форуме ожидается выступление секретного гостя — его имя пока держится в тайне. В первый день участников также ждёт насыщенная культурная программа.

