Крокодил в квартире обойдется в 30 тысяч: в России ввели новые штрафы

Любителям экзотики придется заплатить крупную сумму, если они решат поселить в квартире жирафа, крокодила или кита. Эксперт университета "Сириус" Анфиса Харыбина рассказала ТАСС, что за содержание таких животных дома владельцам грозит штраф до 30 тысяч рублей. Государство ввело эти меры, чтобы защитить людей и самих зверей от опасного соседства в неприспособленных помещениях.

Официальный список запрещенных видов включает 121 позицию. В него попали не только экзотические гиганты, но и хищники вроде волков, рысей и росомах, а также скорпионы. Харыбина пояснила, что закон разрешает жизнь таких животных только в специализированных местах - лицензированных зоопарках или цирках. В обычной городской квартире обеспечить зверям правильный уход и безопасность невозможно.

Специалист отметила, что дикие звери в неволе быстро теряют навыки выживания. Из-за постоянного стресса они часто нападают на своих хозяев. Если владелец сам не передаст питомца в приют или питомник, власти изымут животное принудительно. Нарушителям придется отвечать по ст. 8.52 КоАП РФ. Правительство утвердило действующий перечень запрещенных животных на длительный срок - он будет иметь силу до 2031 года.

Ранее в Екатеринбурге городская дума официально запретила выгуливать питомцев на набережных, а также сохранила действующие ограничения для детских площадок, парков, скверов, территорий больниц и школ. Директор департамента благоустройства Тамара Благодаткова пояснила, что проход с собакой на поводке через эти зоны к специальной площадке нарушением не считается.