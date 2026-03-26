Крокодил в квартире обойдется в 30 тысяч: в России ввели новые штрафы

26 Марта 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Накануне.RU

Крокодил в квартире обойдется в 30 тысяч: в России ввели новые штрафы

Любителям экзотики придется заплатить крупную сумму, если они решат поселить в квартире жирафа, крокодила или кита. Эксперт университета "Сириус" Анфиса Харыбина рассказала ТАСС, что за содержание таких животных дома владельцам грозит штраф до 30 тысяч рублей. Государство ввело эти меры, чтобы защитить людей и самих зверей от опасного соседства в неприспособленных помещениях.

Официальный список запрещенных видов включает 121 позицию. В него попали не только экзотические гиганты, но и хищники вроде волков, рысей и росомах, а также скорпионы. Харыбина пояснила, что закон разрешает жизнь таких животных только в специализированных местах - лицензированных зоопарках или цирках. В обычной городской квартире обеспечить зверям правильный уход и безопасность невозможно.

Специалист отметила, что дикие звери в неволе быстро теряют навыки выживания. Из-за постоянного стресса они часто нападают на своих хозяев. Если владелец сам не передаст питомца в приют или питомник, власти изымут животное принудительно. Нарушителям придется отвечать по ст. 8.52 КоАП РФ. Правительство утвердило действующий перечень запрещенных животных на длительный срок - он будет иметь силу до 2031 года.

Ранее в Екатеринбурге городская дума официально запретила выгуливать питомцев на набережных, а также сохранила действующие ограничения для детских площадок, парков, скверов, территорий больниц и школ. Директор департамента благоустройства Тамара Благодаткова пояснила, что проход с собакой на поводке через эти зоны к специальной площадке нарушением не считается.

Теги: животные, запрет, штраф


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


