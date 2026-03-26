В школах Перми усилят режим безопасности

В школах Перми усилят режим безопасности, сообщает интернет-газета "Текст"

Читайте также: В Челябинске школьник принёс в школу арбалет и выстрелил в лицо сверстнице

Будет усилен контроль за соблюдением пропускного режима. Соответствующий приказ издал департамент образования администрации Перми.

Согласно тексту документа, сотрудники охраны в школах должны в обязательном порядке использовать ручные и стационарные металлоискатели. В случае возникновения у сотрудника охраны подозрений о попытке проноса в школу запрещенных опасных предметов и отказа обучающегося или посетителя от проведения осмотра вещей, приглашается классный руководитель или дежурный администратор. В его присутствии решается вопрос о вызове законного представителя обучающегося или сотрудников полиции.

Учащихся и их родителей ознакомят с требованиями по соблюдению правил внутреннего распорядка и ответственностью за их нарушения.