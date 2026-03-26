В Прикамье полицейские задержали девушку, которая помогала мошенникам обворовывать стариков

В Пермском крае сотрудники полиции Чайковского задержали девушку-курьера, подозреваемую в похищении сбережений у пенсионеров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Пермского края.

Помогать мошенникам обворовывать стариков курьер приехала из соседнего региона. О девушке известно, что ей 19-20 лет, и она ранее не была судима.

Полицейские установили, что пенсионерам в один день позвонили неизвестные на стационарные телефоны. Под разными предлогами они убедили наивных пенсионеров передать курьеру свои деньги. Так, 86-летнюю бабушку мошенники обманули, сообщив, что у нее устарели наличные деньги и заявили, что их срочно нужно обменять. Пенсионерке пообещали, что на следующий день ей принесут новые купюры. Другая пенсионерка, которой 85 лет, также попалась на уловку аферистов, поверив в "сказку" про обмен купюр.

Третья жертва мошенников - 82-летний дедушка. Его запугали, рассказав, что деньги на его банковском счету могут быть добыты преступным путем и предложили передать накопления для проверки.

Все трое доверчивых пенсионеров отдали свои сбережения прибывшей к ним девушке, которая выполняла функции курьера.