На Украина создан фольксштурм?

Украинская Рада приняла закон, по которому школьников и студентов обяжут "оттачивать свои навыки" по "защите страны" на полигонах ВСУ и виртуальных тренажерах.

Эта идея витала давно. В прошлом году и.о. начальника отдела политики "национального сопротивления" украинского минобороны Игорь Хорт заявил, что все дети с 14 лет будут проходить идеологический курс "национального сопротивления". Некоторые призывают внедрять его как можно раньше, в том числе учить ненавидеть Россию и готовиться воевать с нею с пеленок.

"Фольксштурм создан на Украине. Это прямая калька с Третьего рейха. С весьма, надо сказать, позднего. К закату", - пишет писатель и общественный деятель Николай Стариков.

Фоольксштурм - это отряды народного ополчения нацистской Германии, созданные в последние месяцы Второй мировой войны для вооруженной помощи и поддержки регулярным частям вермахта. Они были сформированы в октябре 1944 года по приказу Гитлера о тотальной мобилизации всего мужского населения в возрасте от 16 до 60 лет, не состоящего на военной службе.