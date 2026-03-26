В Тюменской области заключен первый контракт на ремонт дорог в семи округах по нацпроекту, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Обновление дорожного полотна выполнит компания "ТОДЭП", выигравшая конкурс. По данным Главного управления строительства Тюменской области, в рамках контракта подрядчику предстоит отремонтировать 28 километров дорог в семи муниципалитетах – Армизонском, Заводоуковском, Исетском, Омутинском, Упоровском, Юргинском и Ялуторовском: около двух километров автодороги Омутинское – Армизонское, около двух с половиной километров автодороги Иваново – Крашенова более полутора километра автодороги Мичуринский – Бигила, два километра автодороги Новая Заимка – Колесниково – Комиссарово, три километра автодороги Шадринск – Ялуторовс, более трех километров автодороги Омутинское – Южно Плетнево – Вагай – "Тюмень – Ишим – Омск", более четырех километров автодороги Центральный – Емуртла – Видонова гр. Курганской области, в том числе ремонт покрытия на мостовом сооружении, около трех с половиной километров автодороги Шипаково – Новый Тап, более двух километров автодороги Омутинское – Юргинское, более двух километров автодороги Ялуторовск – Ярково, более полутора километра автодороги Шадринск – Ялуторовск.

Работы ведутся по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Всего в 2026 году по программе будет отремонтировано 97,17 километров дорог регионального значения и около 12,5 километров – местного.