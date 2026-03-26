Директор банкротящегося завода наладил выпуск поддельной Coca-Cola

Директор завода в городе Рудне Смоленской области, который сейчас проходит процедуру банкротства, открыл нелегальное производство газировки. Мужчина организовал выпуск напитка под видом всемирно известного бренда Coca-Cola. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своих соцсетях.

Полицейские обнаружили на территории предприятия действующую автоматическую линию. Около 20 рабочих без медицинских книжек трудились здесь в две смены. Люди изготавливали напиток в антисанитарных условиях. Организаторы наладили полный цикл: пластиковые бутылки делали прямо на месте, а крышки и этикетки привозили из другого региона. Готовый фальсификат поставляли в Москву. Чтобы обмануть покупателей, на этикетках указывали, что газировку якобы произвели в Беларуси, Грузии или Азербайджане.

Во время рейда правоохранители забрали почти 38 тысяч двухлитровых бутылок. Еще 11 тысяч бутылок полиция нашла в грузовом автомобиле. Также оперативники изъяли документацию, пресс-формы, крышки и рулоны с наклейками. Правообладатель оценил свои убытки примерно в шесть миллионов рублей. Следователи завели уголовное дело за незаконное использование чужих товарных знаков.