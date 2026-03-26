Молодежные парламенты при Думе Астраханской области и Народном Совете ЛНР обсудили совместные проекты

В формате видео-конференц-связи прошло совместное совещание Общественного молодежного парламента при Астраханской областной Думе и молодежного парламента Народного Совета ЛНР. Это мероприятие - еще один шаг в реализации Соглашения о сотрудничестве между Думой Астраханской области и Народным Советом ЛНР.

Молодые участники форсайт-сессии обсуждали варианты форматов взаимодействия с молодежью и вопросы организационно-правовых основ деятельности молодежных парламентов. В работе приняли участие заместитель Председателя Думы Астраханской области Олег Петелин, председатель комитета Народного Совета ЛНР по вопросам здравоохранения, образования, науки, культуры, труда и социальной политики, семьи, молодежи, спорта и туризма Иван Санаев, заместитель председателя общественного молодежного парламента при Думе Астраханской области Дарья Дубкова, председатель Молодежного парламента при Народном Совете ЛНР Дмитрий Манасеев, члены молодежных парламентов.

От имени Председателя Думы Астраханской области Игоря Мартынова с приветственным словом к участникам совещания обратился вице-спикер регионального парламента Олег Петелин. Он подчеркнул значимость развития молодежного парламентаризма как эффективного инструмента вовлечения молодого поколения в общественно-политическую жизнь и формирования кадрового резерва.

«Уверен, что обмен опытом, обсуждение актуальных вопросов и поиск совместных решений помогут достичь поставленных целей. Желаю всем участникам продуктивной работы, конструктивного диалога, интересных дискуссий и новых перспективных идей», - сказал астраханский парламентарий.

Председатель социального комитета Народного Совета ЛНР Иван Санаев отметил, что важно выстраивать работу с молодежью комплексно.

«Развитие молодежной политики невозможно без тесного межрегионального сотрудничества. Сегодняшняя работа – это возможность обменяться практиками, выработать совместные решения и усилить взаимодействие в интересах молодежи», – сказал луганский парламентарий.

О применении инструментов проектного управления как «драйвера» развития молодежного парламента коллегам из ЛНР подробно рассказала заместитель председателя молодёжного парламента Дарья Дубкова.

Важно отметить, что помимо предложений в законодательную повестку, Молодежный парламент часто является организатором мероприятий для школьников и студентов.

Так, например, проводятся деловая игра «Законотворческий стартап» и стратегические сессии по актуальным темам развития молодежной политики. В рамках парламентского просвещения для школьников проходит интеллектуальная игра «Политический квиз», игра «Твой выбор», для студентов и молодых специалистов – лектории.

Еще одна важная задача в работе Молодежного парламента - стимулирование политической и электоральной активности молодежи. С целью ее решения проводится регулярная работа дискуссионного клуба «Наше мнение».

По поручению Председателя Думы Игоря Мартынова члены Молодежного парламента становятся участниками заседаний комитетов Думы и пленарных заседаниях.

Председатель Молодежного парламента при Народном Совете ЛНР Дмитрий Манасеев представил доклад на тему - «Как говорить с молодежью на одном языке: опыт Луганской Народной Республики».

Ключевым практическим этапом мероприятия стала проектная сессия, которая была посвящена оказанию помощи в рамках мер социальной поддержки фактических воспитателей погибших (умерших) военнослужащих. Молодые политики проработали проблемные вопросы, выработали предложения по их решению.

Итого встречи стала договоренность о подготовке дорожной карты по развитию сотрудничества, обмену методическими материалами и запуску совместных проектов.