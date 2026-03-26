Трём жителям Ингушетии вменили создание узла мошеннического call-центра

Сотрудники ФСБ пресекли в Ингушетии "работу" троих людей, которым вменили создание узла мошеннического call-центра.

Трое жителей Ингушетии (1996, 1999 и 2009 г.р.) договорились с сотрудниками украинских call-центров и стали частью организации незаконного функционирования в республике абонентского терминала пропуска трафика (SIM-бокса). Целью работы устройства было мошенничество, жертвами которого стали россияне, которые потеряли в итоге не менее 1,3 млн руб.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной сети". Во время обысков изъяты 146 SIM-карт, находящийся в рабочем состоянии SIM-бокс, 131 пустая пластиковая основа для SIM-карт, ноутбук, роутер и средства связи злоумышленников. При осмотре этих устройств найдена переписка злоумышленников в Telegram как между собой, так и с украинскими кураторами, сообщает центр общественных связей ФСБ России.