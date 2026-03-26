Крым стал хитом сезона: число бронирований на лето выросло почти в полтора раза

Российские туристы стали бронировать отдых в Крыму на весну и лето 2026 года на 49% чаще. Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков сообщил ТАСС, что полуостров превратился в одно из самых модных направлений этого года. Главной причиной такого взлета эксперт считает улучшение транспортной доступности региона. По данным сервиса "Островок", поток отдыхающих на юге страны перераспределяется в пользу Крыма, так как пропускная способность дорог заметно выросла.

Важную роль в этом сыграло открытие нового платного участка трассы А-289 в декабре 2024 года. Эта дорога ведет к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края и сокращает путь в среднем на 40 минут. Водители легковых машин и мотоциклов платят за проезд от 170 до 750 рублей. Алексей Волков подчеркнул, что именно автотуризм стал главным двигателем роста популярности направления, увеличив общий турпоток в Крым почти в 1,5 раза.

В этом курортном сезоне люди по-прежнему чаще всего выбирают пляжный отдых. На втором месте по популярности стоят горы, особенно туристов привлекает Северный Кавказ с его пешими походами и трекингом. При этом эксперт не ждет большого наплыва гостей в Сочи из-за сложностей с перелетами, зато отмечает резкий рост спроса на путевки в Анапу. Еще одним востребованным регионом остается Калининградская область, где туристы уже забронировали 100% мест в отелях на этапе ранних продаж.

Сообщалось, что с 30 апреля по 11 мая "Российские железные дороги" вводят дополнительные составы на самых популярных маршрутах из Москвы в Самару, Уфу, Нижний Новгород и другие города, а также запускают спецрейс из Петербурга в Минск. Чтобы справиться с пиковым спросом 30 апреля и 8 мая, компания пустит между столицами пятую пару скоростных поездов "Аврора" и сделает некоторые "Сапсаны" сдвоенными.