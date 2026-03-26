26 Марта 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Экономика В России
Фото: пресс-служба Экономического совета ЛДПР

Экономический совет ЛДПР предложил пять шагов, чтобы встать на путь технологического суверенитета

После ухода западных компаний на внутреннем рынке освободились ниши. Это был отличный шанс для российских производителей. Но, вопреки ожиданиям, места оказались во многом заняты другими иностранными брендами. О том, что достижение технологического суверенитета в настоящее время находится под угрозой, заявил Экономический совет ЛДПР, заседание которого состоялось 25 марта в Госдуме.

Эксперты ЭС ЛДПР привели следующие примеры:

  • Более 90% металлообрабатывающих станков и центров со сроком эксплуатации менее 20 лет — иностранного производства.
  • При строительстве федеральных дорог импортная техника составляет 95% (без учета грузовиков).
  • Лесная техника — практически на 100% импортная. Более того, многие предприятия критически зависят от зарубежных комплектующих.
  • В России есть заводы по производству подшипников, среди которых настоящие гиганты, но доля их продукции на внутреннем рынке критически мала.
  • В стране есть производители гидравлического оборудования, но в структуре рынка объем импортных поставок превышал внутреннее производство в 22,6 раз. При этом лидером в 2024 году являлся Китай — более 61%.

"Вся проблема в том, что составляющие экономической политики были заложены в 90-е годы, когда мы стали ориентироваться на экспорт сырья и импорт всего остального. Сейчас в этой парадигме мало что поменялось. Если же мы ставим целью открыть дорогу к технологическому развитию, то все составляющие надо менять радикально и комплексно, одновременно: налоговую политику, денежно-кредитную политику и внешне-торговую", — заявил известный промышленник, председатель Экономического совета ЛДПР Константин Бабкин.

Константин Бабкин на заседании Экономического совета ЛДПР в Москве(2026)|Фото: пресс-служба Экономического совета ЛДПР

На заседании была принята резолюция с инициативами:

  1. Снижать себестоимость российской продукции путем оптимизации налогов на входящие издержки: на труд, энергоресурсы, металл и транспортные услуги. Для конечного потребителя российской продукции она должна быть дешевле.
  2. Обеспечить промышленность доступным финансированием на основе мягкой денежно-кредитной политики, использования цифрового рубля и внедрения двухконтурной финансовой системы.
  3. Активно продвигать российскую продукцию на экспортные рынки и последовательно устранять неправомерные барьеры, препятствующие доступу отечественных производителей на внешние рынки.
  4. Внедрить механизмы поощрения для компаний, приобретающих российскую продукцию, в целях стимулирования спроса на отечественные товары.
  5. Защищать внутренний рынок от дешевого некачественного импорта и контрафактной продукции.

Все эти предложения входят в программу Новой индустриализации, которую ЛДПР разработала для развития экономики России. Меры позволят перезапустить отрасли экономики, расширить налогооблагаемую базу и обеспечить технологический суверенитет страны.

Константин Бабкин на заседании Экономического совета ЛДПР в Москве(2026)|Фото: пресс-служба Экономического совета ЛДПР

Теги: Экономический совет ЛДПР, технологический суверенитет


