В Югре полицейские подрабатывают курьерами и таксистами

В Югре полицейские вечерами подрабатывают курьерами и таксистами. Информация об этом прозвучала на заседании думы округа из уст начальника окружного УМВД Сергея Витохина.

"Почему не идут (работать полицейскими)? Вопрос, конечно, зарплаты. Сколько бы мы не повышали (зарплату), даже офицеры получают 80-100 тыс. руб. Сержанты – немного меньше. Мы не конкурентоспособны с курьерами, такси. Я фиксирую факты, что сотрудники после работы, чтобы прокормить семью, подрабатывают курьерами, таксистами", - сказал Витохин.

По его данным, сейчас управлению не хватает 16,7% сотрудников (1 тыс. 360 человек), в том числе 114 участковых (всего таких сотрудников должно быть 600). Округ – на 15 месте в стране по этому показателю. Однако ситуация постепенно улучшается, показатель нехватки сотрудников по чуть-чуть, но снижается.

В целом, проблема нехватки сотрудников полиции актуальна не только для Югры. Вот только меры для её решения иногда предлагают неоднозначные. Ранее по теме высказался богатейший депутат Перми Владимир Плотников. Он осудил полицейских, увольняющихся из-за низких зарплат, и предложил отправлять их на СВО. Заявление прозвучало после доклада главы УМВД Пермского края Вадима Стрижкова о кадровом дефиците — некомплект полиции в регионе составляет около 33%. Плотников призвал к совести тех, кто уволился от структуры.

"Я понимаю, что зарплата маленькая. Но есть еще долг, долг перед нашей родиной", - заявил он.