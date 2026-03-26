В Челябинске школьник принёс в школу арбалет и выстрелил в лицо сверстнице

В одной из школ Челябинска ученик принёс с собой на занятия оружие. Началось расследование.

По версии следствия, всё случилось сегодня утром в одной из школ Ленинского района Челябинска. 15-летний ученик выстрелил из предмета, похожего на ракетницу, в лицо сверстницы. После этого парень попытался сбежать из здания и получил травмы. Нападавший и пострадавшая (её жизни и здоровью ничто не угрожает) находятся в больнице. Возбуждены три уголовных дела, сообщает управление СКР по Челябинской области.

"Ъ-Южный Урал" приводит данные правительства Челябинской области по поводу случившегося. Девятиклассник принес в школу пластиковый арбалет, газовый баллончик, сигнальный пистолет. После выстрела он выпрыгнул в окно рекреации четвертого этажа и получил травмы. По поручению губернатора Алексея Текслера в школе работает комиссия министерства образования региона.