Россия продает самую дешевую курицу среди стран "Большой двадцатки"

Россия возглавила рейтинг стран G20 с самой низкой стоимостью куриного мяса. Сейчас килограмм продукта в российских магазинах стоит в среднем 230,9 рубля. Журналисты РИА Новости изучили открытые данные и выяснили, что российские цены - самые выгодные среди крупнейших экономик планеты. Сразу за лидером идут Индия и Индонезия, где покупатели платят 243,5 и 269,8 рубля соответственно, а четвертое место занимает Китай с ценой 287,6 рубля.

Пятерку стран с доступным мясом замыкает Бразилия, там килограмм курицы обходится в 347,8 рубля. В Турции и ЮАР магазины выставляют похожие ценники - 406,4 и 417,4 рубля. Намного больше тратят жители Японии, Аргентины и Саудовской Аравии: там стоимость колеблется от 551,4 до 688,9 рубля. Еще выше цены поднялись в Южной Корее, Мексике, Великобритании и Австралии, где люди отдают за покупку от 702,5 до 773,7 рубля.

Самую дорогую курицу покупают жители западных стран. Список государств с наиболее высокими ценами возглавляет Франция, где килограмм мяса стоит 1208,1 рубля. Немного меньше платят в Германии - 1085,9 рубля и Италии - 1078,3 рубля. Последние строчки в этом перечне занимают США и Канада. В этих странах за килограмм куриного мяса приходится выкладывать 1041 и 1033,3 рубля соответственно.

