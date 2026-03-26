26 Марта 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Происшествия Свердловская область
Фото: В.Н. Горелых

В Екатеринбурге судят банду разбойников, напавших на магазины и ювелирный салон

В Екатеринбурге перед судом предстанут участники организованной преступной группы. Их обвиняют в разбойных нападениях на магазины и ювелирный салон с причинением ущерба на миллионы рублей.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказались трое мужчин. По версии следствия, в августе 2025 года члены банды совершили разбойные нападения на сотрудников двух магазинов в Екатеринбурге и ювелирный салон в Ревде.

Ограбление ювелирного магазина в Ревде(2025)|Фото: В.Н. Горелых

Нападавшие угрожали сотрудникам предметом, конструктивно схожим с пистолетом с глушителем. Для облегчения хищения ценностей налетчики использовали молоток и гаечный ключ. После нападения на ювелирный салон они пытались уйти, но были задержаны силовиками.

Пистолет с глушителем на месте ограбления ювелирного магазина в Ревде(2025)|Фото: В.Н. Горелых

Как показало расследование, ущерб от действий разбойников составил более 5,3 млн рублей. Сейчас уголовное дело банды направлено на рассмотрение в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга.

Напомним, ранее в полиции рассказали подробности налета на ювелирный салон в Ревде.

Теги: разбойники, салон, банда, дело, прокуратура, суд


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 02.09.2025 13:37 Мск Вынесли украшений на 9 млн рублей: подробности налета на ювелирный магазин в Ревде
Ранее 29.08.2025 15:57 Мск Суд арестовал трех жителей Екатеринбурга, напавших на ювелирный магазин в Ревде

