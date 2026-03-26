В Екатеринбурге судят банду разбойников, напавших на магазины и ювелирный салон

В Екатеринбурге перед судом предстанут участники организованной преступной группы. Их обвиняют в разбойных нападениях на магазины и ювелирный салон с причинением ущерба на миллионы рублей.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказались трое мужчин. По версии следствия, в августе 2025 года члены банды совершили разбойные нападения на сотрудников двух магазинов в Екатеринбурге и ювелирный салон в Ревде.

Нападавшие угрожали сотрудникам предметом, конструктивно схожим с пистолетом с глушителем. Для облегчения хищения ценностей налетчики использовали молоток и гаечный ключ. После нападения на ювелирный салон они пытались уйти, но были задержаны силовиками.

Как показало расследование, ущерб от действий разбойников составил более 5,3 млн рублей. Сейчас уголовное дело банды направлено на рассмотрение в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга.

Напомним, ранее в полиции рассказали подробности налета на ювелирный салон в Ревде.