В Астраханской области наркоситуация находится на минимальном уровне напряженности

Предварительные данные мониторинга, проведенного Государственным антинаркотическим комитетом (ГАК) свидетельствуют, что в Астраханской области наркоситуация находится под контролем. Результаты социсследования ГАК говорят о том, что проблема наркомании в регионе, как и год назад, на последнем месте в списке актуальных социальных проблем.

Такие данные привела на заседании антинаркотической комиссии под председательством губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина руководитель регионального аппарата антинаркотической комиссии Ольга Каверина.

Участники обсудили итоги работы за 2025 год и задачи на текущий период. Особое внимание уделили профилактике наркопреступности среди несовершеннолетних.В числе реализуемых в регионе мер – профилактические беседы, рейды по ликвидации надписей и рекламы наркотических веществ, а также вовлечение подростков и молодежи в спорт, творчество, фестивали здорового образа жизни. На это направлены и такие межведомственные проекты как «Дорога в жизнь», «Время здоровых решений». В реализации этих и других мероприятий задействованы УМВД России по Астраханской области, министерство образования и науки региона, министерство здравоохранения, агентство по делам молодёжи.

Глава региона поручил усилить профилактическую работу в образовательных организациях, привлекать педагогов и родителей, общественные и национально-культурные объединения.

«При этом важно не просто запрещать, а сделать всё для того, чтобы у наших граждан, и особенно у молодежи, не возникало никакого желания приобщаться к наркотикам и калечить свою жизнь», – считает губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

«За последние годы в регионе отмечается положительная динамика: диагноз «наркомания» не выставляется несовершеннолетним, сформированных зависимостей среди подростков не выявлено. Это говорит о том, что комплексная межведомственная работа эффективна. И мы ее продолжим», – отметила главный врач ГБУЗ АО "Областной наркологический диспансер» Татьяна Улезко.