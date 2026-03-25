Игорь Мартынов: Личный прием – это не только возможность решить конкретную проблему, но и инструмент доверия

Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов провел личный прием граждан на площадке Штаба общественной поддержки партии "Единая России". В ходе приема житель Камызякского района - пенсионер обратился с вопросом относительно размера начисленной ему регулярной денежной выплаты.

Спикер регионального парламента предложил мужчине провести консультации в Социальном Фонде России по Астраханской области, чтобы специалисты учреждения помогли разобраться с начислениями пенсионного коэффициента в индивидуальном порядке.

Также гражданин рассказал Игорю Мартынову, что его супруга является Почетным гражданином Камызякского района, но не получает положенную, по мнению пожилых людей, ежемесячную доплату к пенсии.

Спикер разъяснил, что право на получение ежемесячной доплаты к пенсии для лиц, имеющих звание «Почетный гражданин Камызякского района», было предусмотрено нормативным правовым актом Камызякского района Астраханской области, действовавшим до 27.02.2019 года. И сейчас доплата выплачивается лицам, которым она была назначена до указанной даты. А женщине звание «Почетный гражданин Камызякского района» было присвоено в 2022 году, соответственно, у нее нет права на получение ежемесячной доплаты к пенсии.

Так, согласно пункту 4.4 Положения о присвоении звания «Почетный гражданин Камызякского района» Астраханской области: "4.4. За лицами, обладающими званием «Почетный гражданин» до 27.02.2019г., сохраняется право на получение ежемесячной доплаты к пенсии в размере 2000 (две тысячи) рублей за счет средств бюджета Камызякского района."

Житель Камызякского района поблагодарил парламентария за разъяснения.

«Личный прием – это не только возможность решить конкретную проблему, но и инструмент доверия. Когда люди видят, что их слышат, что их проблемы не игнорируются, это укрепляет их веру в органы власти и в нашу способность работать на благо общества», — отметил Игорь Мартынов.