Игорь Мартынов: Личный прием – это не только возможность решить конкретную проблему, но и инструмент доверия

25 Марта 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Общество Астраханская область
Фото: astroblduma.ru

Игорь Мартынов: Личный прием – это не только возможность решить конкретную проблему, но и инструмент доверия

Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов провел личный прием граждан на площадке Штаба общественной поддержки партии "Единая России". В ходе приема житель Камызякского района - пенсионер обратился с вопросом относительно размера начисленной ему регулярной денежной выплаты.

Спикер регионального парламента предложил мужчине провести консультации в Социальном Фонде России по Астраханской области, чтобы специалисты учреждения помогли разобраться с начислениями пенсионного коэффициента в индивидуальном порядке.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Также гражданин рассказал Игорю Мартынову, что его супруга является Почетным гражданином Камызякского района, но не получает положенную, по мнению пожилых людей, ежемесячную доплату к пенсии.

Спикер разъяснил, что право на получение ежемесячной доплаты к пенсии для лиц, имеющих звание «Почетный гражданин Камызякского района», было предусмотрено нормативным правовым актом Камызякского района Астраханской области, действовавшим до 27.02.2019 года. И сейчас доплата выплачивается лицам, которым она была назначена до указанной даты. А женщине звание «Почетный гражданин Камызякского района» было присвоено в 2022 году, соответственно, у нее нет права на получение ежемесячной доплаты к пенсии.

Так, согласно пункту 4.4 Положения о присвоении звания «Почетный гражданин Камызякского района» Астраханской области: "4.4. За лицами, обладающими званием «Почетный гражданин» до 27.02.2019г., сохраняется право на получение ежемесячной доплаты к пенсии в размере 2000 (две тысячи) рублей за счет средств бюджета Камызякского района."

(2025)|Фото: astroblduma.ru

Житель Камызякского района поблагодарил парламентария за разъяснения.

«Личный прием – это не только возможность решить конкретную проблему, но и инструмент доверия. Когда люди видят, что их слышат, что их проблемы не игнорируются, это укрепляет их веру в органы власти и в нашу способность работать на благо общества», — отметил Игорь Мартынов.

Теги: личный прием граждан, игорь мартынов, жиель камызякского района


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети