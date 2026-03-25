Жительницу Чусового привлекли к ответственности за пьяный дебош в пермском аэропорту Большое Савино, сообщили в пресс-службе МВД Медиа.

Женщина собиралась лететь в Сочи отдыхать, но рейс перенесли. Чтобы скрасить ожидание, пассажирка ушла в кафе пить алкоголь, оставив без присмотра чемоданы. Наряд патрульно-постовой службы транспортной полиции сделал ей по этому поводу замечание. А через несколько часов полицейские застукали ее в терминале внутренних рейсов за курением сигареты.

Правоохранители потребовали, чтоб нарушительница пошла с ними для составления административного протокола, но та категорически отказалась. Стражам порядка пришлось применить физическую силу и надеть на 34-летнюю жительницу Чусового наручники. Скандалить дебоширка продолжила и в служебном помещении. Она отказалась от прохождения медицинского освидетельствования и была помещена в спецпомещение для задержанных.

На задержанную составили материалы за мелкое хулиганство, неповиновение сотрудникам полиции и нарушение установленного запрета на курение табака. В транспортной полиции отметили, что за последние два года гражданка более 10 раз привлекалась к административной ответственности, в том числе восемь раз за мелкое хулиганство и два раза за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.

Пермский районный суд, рассмотрев материалы, предоставленные транспортной полицией, определил наказание в виде штрафа в размере 500 рублей и арест на четверо суток.