Жительница уральского города родила двенадцатого ребенка

Жительница уральского города Камышлов родила уже двенадцатого ребенка. Об этом сообщила министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова (на фото).

Мальчика весом 2400 граммов и ростом 49 сантиметров назвали Константином. Теперь в многодетной уральской семье восемь мальчиков и четыре девочки.

"Уникальная мама максимально ответственно готовилась к волнительному событию: на ранних сроках беременности встала на учет в женской консультации Камышловской центральной районной больницы, своевременно выполняла все рекомендации врачей, проходила скрининги и консультативные приемы. Учитывая, что это уже двенадцатая беременность Лилии, в феврале ее планово госпитализировали в Каменск-Уральский, а затем перевели в Областной перинатальный центр ОДКБ для проведения кесарева сечения, рекомендованного ради безопасности матери и ребенка", - приводит слова Савиновой Telegram-канал пресс-службы минздрава Свердловской области.

По словам министра, имя Косте придумал его старший брат, который родился в этот же день, но с разницей в 19 лет.

"Поздравляю многочисленную семью, от души желаю здоровья детям и родителям! Пусть будет больше таких прекрасных примеров", - добавила Татьяна Савинова.

Напомним, что недавно в свердловском минздраве заявили о сокращении числа абортов в регионе.