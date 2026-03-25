Кассационный суд оставил в силе национализацию "Южуралзолота"

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (Челябинск) оставил в силе решение о национализации акций ПАО "Южуралзолото" и ООО "УК ЮГК".

В 2025 году суд по иску Генпрокуратуры национализировал у челябинского бизнесмена и депутата Константина Струкова 68% акций ЮГК и 100% долей в управляющей компании предприятия. Суд согласился с доводами прокуратуры, которая утверждала, что Струков получил активы незаконно. Также со Струкова уже взыскали 3,9 млрд руб. в счет компенсации ущерба, причиненного компанией природе.

После этого Росимущество, получившее в управление активы, заявило о намерении продать компанию до начала 2026 года, но пока открытый аукцион так и не прошел. ЦБ считает, что выкуп этой доли в приоритетном порядке должен быть предложен другим акционерам: около 10% акций компании находятся в свободном обращении, еще 22% в 2022 году приобрела дочерняя структура Газпромбанка – УК "ААА управление капиталом". Изначально сообщалось, что покупателем госпакета может выступить структура ГПБ. В Минфине заявляли, что заинтересованы в продаже миноритариям.