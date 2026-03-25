Зарплата полицейских неконкурентоспособна – начальник главка МВД по Москве

Средняя зарплата полицейского в Москве составляет 85-90 тыс. руб. Она неконкурентоспособна по сравнению с другими профессиями, заявил начальник столичного полицейского главка Олег Баранов, выступая с отчетом в Мосгордуме. Он добавил, что средняя зарплата по Москве составляет 178 тыс. руб.

"К сожалению, не в моих силах, добавить денежное довольствие, а сегодня на рынке труда города Москвы служба в полиции, ещё раз подчеркну, к сожалению, к моему большому, да, она неконкурентнособна", - констатировал Баранов.

Он добавил, что в целом нехватка сотрудников полиции в Москве составляет 30%, в некоторых подразделениях дефицит кадров составляет 50%. Особенно не хватает участковых, сотрудников ППС и уголовного розыска.